caldo la tartaruga della raccolta dati

Nel cuore della gestione sanitaria, la “tartaruga” della raccolta dati si fa sentire: un processo lento e frammentato che ostacola decisioni rapide ed efficaci. Manca un sistema di monitoraggio centralizzato e tempestivo, e molte Regioni o strutture sanitarie ancora navigano senza piani operativi informatizzati. È giunto il momento di svelare questa criticità e accelerare il passo verso un sistema più efficiente e coordinato, perché il futuro della sanità non può più aspettare.

Manca - nessuno ha il coraggio di dirlo - un sistema di monitoraggio centralizzato e tempestivo, non tutte le Regioni o strutture sanitarie hanno piani operativi o sistemi informatizzati

