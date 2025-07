The Sandman 2 svela un cameo dell’attore più odiato del Trono di Spade

La seconda stagione di “The Sandman” su Netflix svela un cameo sorprendente dell’attore odiato da molti in “Il Trono di Spade”: Jack Gleeson. Dal 3 luglio, gli spettatori sono immersi in un universo onirico ricco di personaggi innovativi, intrighi divini e avventure magiche. E questa volta, il suo ritorno sullo schermo promette di aggiungere un tocco inaspettato e affascinante alla narrazione, dimostrando che anche i volti più noti possono sorprenderci.

la seconda stagione di “the sandman” su netflix: un ritorno sorprendente con un volto noto. La nuova stagione della serie originale Netflix, disponibile dal 3 luglio, riporta gli spettatori in un universo onirico e fantastico tratto dai fumetti di Neil Gaiman. Tra personaggi innovativi, intrighi divini e avventure nel regno delle fate, spicca l’apparizione di una figura che ha lasciato il segno nel panorama televisivo: Jack Gleeson. il ruolo di jack gleeson in “the sandman”: da joffrey a puck. Dopo anni di assenza dalle produzioni mainstream, Gleeson torna a interpretare un personaggio del tutto diverso rispetto al suo celebre ruolo di Joffrey Baratheon, antagonista di Game of Thrones. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The Sandman 2 svela un cameo dell’attore più odiato del Trono di Spade

In questa notizia si parla di: sandman - svela - cameo - attore

