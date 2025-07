LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | iniziate le qualifiche! La Ferrari cerca il colpaccio

Siamo pronti a vivere l’emozione delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di F1. La Ferrari cerca il colpaccio, mentre i piloti si sfidano a suon di sorpassi e adrenalina. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale, incuriosito dal risultato? Clicca qui e non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare sessione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 Testacoda di Colapinto, finisce contro le barriere. Riesce però a ripartire. Bandiere gialle. 16.09 La classifica aggiornata: 1 Oscar Piastri McLaren 1:26.002 — 2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.041 +0.039 3 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.108 +0.106 4 Lando Norris McLaren 1:26.165 +0.163 5 George Russell Mercedes 1:26.283 +0.281 6 Lewis Hamilton Ferrari 1:26.296 +0.294 7 Isack Hadjar Racing Bulls 1:26.344 +0.342 8 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:26.376 +0.374 9 Charles Leclerc Ferrari 1:26.390 +0.388 10 Alexander Albon Williams 1:26.392 +0.390 11 Carlos Sainz Williams 1:26. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: iniziate le qualifiche! La Ferrari cerca il colpaccio

