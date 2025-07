Calhanoglu Inter il Galatasaray presenta l’offerta per il centrocampista | le ultime

Calhanoglu Inter, la trattativa tra il Galatasaray e i nerazzurri si riscalda! Dopo settimane di sussurri e voci di mercato, il club turco ha deciso di fare sul serio, presentando un’offerta di 17 milioni di euro per il talentuoso centrocampista turco. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri di questa estate: cosa riserverà il futuro di Calhanoglu? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Calhanoglu Inter, la trattativa tra il Galatasaray e il club nerazzurro per il turco ha assunto nuove dimensioni: i dettagli. Negli ultimi giorni, la trattativa tra il Galatasaray e l' Inter per il trasferimento di Hakan Calhanoglu ha assunto nuove dimensioni. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Orazio Accomando su X, il club turco ha presentato un'offerta di 17 milioni di euro per il centrocampista, cifra che è stata ritenuta al di sotto delle aspettative dai dirigenti nerazzurri. Nonostante ciò, il dialogo tra le due società continua, evidenziando la determinazione del Galatasaray nel voler riportare Calhanoglu in Turchia.

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

