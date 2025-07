Conte | Sui pedaggi altro colpaccio della maggioranza

E’ un altro esempio di come le decisioni della maggioranza sembrino spesso privilegiare interessi poco condivisibili, aggravando il peso sulle famiglie italiane già alle prese con una crisi economica senza precedenti. La protesta monta, perché è fondamentale che le istituzioni ascoltino i cittadini e trovino soluzioni più eque. È ora di agire, perché il futuro del nostro Paese non può essere deciso solo da pochi.

ROMA – “Altro colpaccio della maggioranza Meloni-Salvini-Tajani: hanno proposto l’aumento dei pedaggi in autostrada dal primo agosto, così aggiungiamo un altro po’ di carovita per le vacanze (a chi se le può permettere). Però le tasse le stanno tagliando: ai colossi miliardari del web degli Stati Uniti e alle banche che hanno collezionato extraprofitti. Stiamo dando subito battaglia in Parlamento per fermare questo ulteriore aumento. Basta”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it