Il Dalai Lama prega con i fedeli alla vigilia del novantesimo compleanno

Nella suggestiva cornice di McLeod Ganj, il Dalai Lama si unisce con i fedeli in una preghiera collettiva per celebrare il suo 90° compleanno. Tra tamburi, corni e voci di monaci in rosso, si rinnova la tradizione di speranza e spiritualità, simbolo di resilienza e fede. Un momento di grande significato che testimonia il continuo impegno del leader spirituale nel promuovere pace e compassione. Il suo messaggio, forte e ispirante, ci invita a riflettere sulla forza della spiritualità nella vita di tutti noi.

McLeod Ganj (India), 5 lug. (askanews) - Tamburi e corni risuonano in un tempio situato sulla cima di una collina nel nord dell'India, mentre il leader spirituale buddista prega insieme a migliaia di tibetani in esilio alla vigilia del suo 90° compleanno. Un coro di monaci e monache vestiti di rosso ha pregato per la lunga vita di Tenzin Gyatso, che i fedeli considerano la 14 reincarnazione del Dalai Lama. Il Dalai Lama ha dichiarato sabato di sognare di vivere ancora per decenni. "Vivo in India da 15 anni perché sono una seguace di Sua Santità il Dalai Lama, e oggi è una grande benedizione perché stiamo partecipando alla preghiera per la lunga vita di Sua Santità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Dalai Lama prega con i fedeli alla vigilia del novantesimo compleanno

