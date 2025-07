Femmicidio a Saltara | Di Levrano a processo con le aggravanti il legale | ‘Gelosia i figli non hanno visto’

Un dramma familiare sconvolge Saltara di Levrano: Ezio Di Levrano, rinviato a giudizio per l’omicidio della moglie Ana Cristina Duarte Correia, affronta ora un processo che coinvolge gravi accuse, tra cui l’aggravante della gelosia. La tragica vicenda si è consumata davanti ai loro tre figli, aggiungendo un ulteriore strato di dolore e complessità. La verità verrà presto alla luce, ma il dolore di questa famiglia rimarrà indelebile.

Otto coltellate davanti ai figli: la ricostruzione del delitto. Ezio Di Levrano è stato ufficialmente rinviato a giudizio per l’omicidio della moglie, Ana Cristina Duarte Correia, 38enne di origine brasiliana, avvenuto il 7 settembre 2024 nella loro abitazione di Saltara, frazione di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. L’uomo l’avrebbe colpita con otto coltellate all’addome mentre in casa si trovavano i tre figli della coppia, di 6, 13 e 14 anni. Il processo inizierà il prossimo 10 dicembre e si svolgerà con tutte le aggravanti confermate: omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla presenza dei minori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it