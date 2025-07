Il Diavolo veste Prada 2 ecco perché il fidanzato di Andy non ci mancherà affatto

Il sequel di "Il diavolo veste Prada" sta finalmente arrivando, e l’attesa si fa più entusiasmante che mai. Dopo anni di speculazioni, Disney annuncia ufficialmente il lancio del film nel maggio 2026, con il ritorno del cast storico, tranne Nate Cooper. La sua assenza rappresenta un nuovo capitolo per Andy: è il momento di scoprire cosa ci riserva questa nuova avventura.

D opo anni di rumors su un possibile sequel, «Il Diavolo veste Prada 2» è ufficiale. Disney distribuirà il film nel maggio 2026 e il cast originale torna quasi al completo: Meryl Streep nei panni dell’implacabile Miranda Priestly, Anne Hathaway di nuovo nei panni di Andy Sachs, Emily Blunt e Stanley Tucci riconfermati. L’unica – e per nulla triste – assenza è quella di Nate Cooper, l’ex fidanzato di Andy, che non avrà più un ruolo nella trama. La verità? Non ci mancherà per niente. Più che un fidanzato, un freno a mano tirato. La sua incapacità di accettare l’ambizione femminile lo ha reso uno dei personaggi più detestati del film ed è per questo che la sua assenza ha generato una certa soddisfazione tra i fan. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “Il Diavolo veste Prada 2”, ecco perché il fidanzato di Andy non ci mancherà affatto

