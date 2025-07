Berlino sovranista solo con le sue banche Unicredit venda la quota in Commerz

In un Europa in fermento, Berlino si fa portavoce di un sovranismo finanziario, vendendo le sue quote in Commerzbank e puntando tutto su Unicredit. Mentre l’ad Orcel tenta di rafforzare l’unione bancaria con appelli e lettere al cancelliere, la risposta è chiara: cedere le azioni. Una partita di potere e strategia che potrebbe ridisegnare il volto del sistema finanziario continentale. Continua a leggere.

L’ad Andrea Orcel ha inviato piĂą lettere al cancelliere per evidenziare i vantaggi dell’unione del credito. La risposta: cedete le azioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Berlino sovranista solo con le sue banche. «Unicredit venda la quota in Commerz»

In questa notizia si parla di: berlino - sovranista - banche - unicredit

BERLINO SOVRANISTA SOLO CON LE SUE BANCHE «UNICREDIT VENDA LA QUOTA IN COMMERZ» (La Verità , Nino Sunseri, 5 luglio 2025) Nino Sunseri descrive il tentativo di Unicredit, guidata da Andrea Orcel, di acquisire una quota significativa di Co Vai su X

Berlino sovranista solo con le sue banche. «Unicredit venda la quota in Commerz»; Unicredit-Commerzbank, la Commissione Ue boccia il sovranismo di Berlino: stop alle acquisizioni? Non per motivi economici; Unicredit è il sintomo dell'avvelenamento sovranista nella Ue. L'insostenibile prepotenza della Germania.

Unicredit, Orcel scrive al governo tedesco. Berlino, «parli con Commerz» - L'idea di fusione tra Unicredit e Commerzbank potrebbe rafforzare l'economia tedesca, ma è osteggiata dal governo ... Riporta ilsole24ore.com

Commerz, Orcel scrive a Berlino: Unicredit apre al dialogo con Merz - L'amministratore delegato, Andrea Orcel, ha scritto al cancelliere Friedrich Merz, al ministro della ... Lo riporta ilgazzettino.it