Parigi la Senna torna balneabile dopo un secolo | il primo tuffo dal 1923

Parigi celebra un traguardo storico: la Senna, tornando balneabile dopo un secolo, permette ai cittadini di immergersi nuovamente nelle sue acque. Dopo decenni di divieti, un investimento di oltre 1,4 miliardi di euro ha restituito purezza al fiume, simbolo di rinascita e sostenibilità . Un passo importante che non solo anticipa le Olimpiadi, ma apre nuove prospettive per una città più verde e vivibile.

