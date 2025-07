Cina | aumento delle vendite duty-free offshore a Hainan

Le vendite duty-free offshore a Hainan stanno vivendo una stagione d’oro, con un’impennata senza precedenti negli ultimi cinque anni. Grazie a politiche innovative e incentivi mirati, questa provincia insulare si sta affermando come uno dei principali hub di shopping internazionale in Cina. Gli acquirenti, attratti da offerte irresistibili e un’esperienza premium, contribuiscono a trasformare Hainan in una vera e propria destinazione globale per gli acquisti duty-free.

Clienti fanno acquisti in un negozio duty-free a Haikou, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 5 luglio 2025. La provincia insulare di Hainan, nel sud della Cina, ha registrato forti vendite duty-free offshore negli ultimi cinque anni, a seguito di una politica, attuata il primo luglio 2020, per aumentare il tetto annuale sugli acquisti duty-free, ha riferito l'ufficio doganale locale. Le vendite duty-free offshore a Hainan sono ammontate a 195,8 miliardi di yuan (circa 27,4 miliardi di dollari) negli ultimi cinque anni, secondo la Dogana di Haikou. Durante il periodo, il numero di acquirenti duty-free si e' avvicinato a 28,59 milioni.

