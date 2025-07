Il nostro addio a Riccardo Cialfi | ci lascia improvvisamente il direttore di Coming Soon Service

Con profonda tristezza apprendiamo della perdita di Riccardo Cialfi, il nostro amato direttore di Coming Soon Service, scomparso improvvisamente. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi, un ricordo indelebile di passione e dedizione. Riccardo, il tuo sorriso e la tua energia resteranno per sempre nei nostri ricordi, e il tuo esempio continuerà a ispirarci.

Giunge nella notte, lasciando sgomento, la notizia della scomparsa di Riccardo Cialfi, amico, collega, responsabile del service di Coming Soon. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il nostro addio a Riccardo Cialfi: ci lascia improvvisamente il direttore di Coming Soon Service

