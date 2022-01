Trieste, cadavere in un sacco: potrebbe essere Liliana Resinovic. Accertamenti in corso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Proseguono le indagini dopo che il cadavere di una donna è stato trovato, il 5 gennaio, chiuso in due sacchi neri nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni di Trieste. È la stessa zona in cui abitava la 63enne Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre scorso: gli inquirenti sono quasi sicuri che si tratti del suo cadavere. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 gennaio 2022) Proseguono le indagini dopo che ildi una donna è stato trovato, il 5 gennaio, chiuso in due sacchi neri nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni di. È la stessa zona in cui abitava la 63enneh, scomparsa il 14 dicembre s: gli inquirenti sono quasi sicuri che si tratti del suo

