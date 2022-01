Traffico Roma del 06-01-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamentoscorrevole sulle strade diirregolari le principali vie di collegamento Olimpica Lungotevere agenziale e raccordo anulare po’ che in queste ore le auto in circolazione sul Lungotevere Flaminio comunque attenzione un incidente all’altezza di via Masolino da Panicale a mezzogiorno l’Angelus in piazza San Pietro cambiata la viabilità nell’area circostante attenzione a possibili divieti all’Olimpico alle 14:30 Lazio Empoli nelle prossime ore modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico al via domani il nuovo orario invernale della-lido nei giorni feriali escluso il sabato ferrovia in servizio tra or Magliana e Colombo per a spostarsi tra EUR Magliana e piramide utilizzare la metro B e questo per il momento ...