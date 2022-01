Tiziano Ferro, l’addio struggente a Jake: “Non ti dimenticheremo mai” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tiziano Ferro ha salutato per l’ultima volta il suo cane Jake, adottato dopo la scomparsa del suo amato dobermann Beau, a cui aveva detto addio due estati fa. Jake era un cane anziano, salvato da una vita in canile, a cui il celebre cantante voleva regalare anni di serenità e amore. Tiziano Ferro, l’ultimo saluto al cane Jake L’arrivo di Jake aveva portato, nella vita di Tiziano Ferro e in quella del marito Victor, nuovi sorrisi e tanto amore dopo la morte di Beau, il loro amatissimo dobermann adottato da un canile: il cantante ha sempre incoraggiato questo tipo di adozioni, soprattutto di cani non giovanissimi, in modo da regalare gli ultimi anni che restano loro finalmente fuori dai canili e in una famiglia che possa ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 gennaio 2022)ha salutato per l’ultima volta il suo cane, adottato dopo la scomparsa del suo amato dobermann Beau, a cui aveva detto addio due estati fa.era un cane anziano, salvato da una vita in canile, a cui il celebre cantante voleva regalare anni di serenità e amore., l’ultimo saluto al caneL’arrivo diaveva portato, nella vita die in quella del marito Victor, nuovi sorrisi e tanto amore dopo la morte di Beau, il loro amatissimo dobermann adottato da un canile: il cantante ha sempre incoraggiato questo tipo di adozioni, soprattutto di cani non giovanissimi, in modo da regalare gli ultimi anni che restano loro finalmente fuori dai canili e in una famiglia che possa ...

