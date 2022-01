Stoner torna con la mente a Laguna Seca 2008 | ' Rossi disposto a farmi cadere'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stoner torna

La Gazzetta dello Sport

Un duello che ancora oggi fa discutere, come dimostrano le recenti dichiarazioni dello stessonella serie Tales of Valentino , dedicata al grande avversario. POLEMICHE ? Casey era il campione ...Valentino Rossiin Ducati?/ Ipotesi test con la rossa, Domenicali: "Vedremo..." Adesso è il ... dopo le sconfitte del 2006 e 2007 e piegando il campione in carica Caseyal termine di un ...L'ex centauro australiano torna a parlare del momento da incubo del pilota catalano: "Impossibile capire come si sente ora".Il pilota Ducati ha sottolineato che il talento è importante, ma che ormai le gare sono diventate una prestazione atletica in cui la differenza si fa a casa e nel box più che in pista ...