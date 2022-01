Sophie Codegoni contro un concorrente: “io mi dissocio!” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sophie Codegoni si scaglia contro il suo gruppo e si dissocia dagli atteggiamenti di alcuni gieffini. Ecco cos’è accaduto Due gruppi distinti e due fazioni che decidono di farsi la guerra a suon di dispetti e scaramucce. E’ questo il nuovo scenario del Grande Fratello VIP a cui si è assistito negli ultimi giorni. Tra le concorrenti più discusse del loft di Cinecittà c’è Nathaly Caldonazzo. l’ex del Bagaglino sembra voler dividere ulteriormente i concorrenti e decide di preparare un dolce esclusivamente per le persone a lei care. Questo atteggiamento disfattista non piace proprio a Sophie Codegoni che decide di dissociarsi da quanto sta succedendo in casa. LA CONVERSAZIONE TRA Sophie E KATIA “Hey tu, prima mi chiamavi zia adesso non ci sei più, non sono più la tua zitta?” – chiede Katia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022)si scagliail suo gruppo e si dissocia dagli atteggiamenti di alcuni gieffini. Ecco cos’è accaduto Due gruppi distinti e due fazioni che decidono di farsi la guerra a suon di dispetti e scaramucce. E’ questo il nuovo scenario del Grande Fratello VIP a cui si è assistito negli ultimi giorni. Tra le concorrenti più discusse del loft di Cinecittà c’è Nathaly Caldonazzo. l’ex del Bagaglino sembra voler dividere ulteriormente i concorrenti e decide di preparare un dolce esclusivamente per le persone a lei care. Questo atteggiamento disfattista non piace proprio ache decide di dissociarsi da quanto sta succedendo in casa. LA CONVERSAZIONE TRAE KATIA “Hey tu, prima mi chiamavi zia adesso non ci sei più, non sono più la tua zitta?” – chiede Katia ...

