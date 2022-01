Sassuolo - Genoa 1 - 1 | commento al risultato partita

(Di giovedì 6 gennaio 2022) REGGIO EMILIA - L'ottavo gol in campionato di Mattia Destro , realizzato con uno splendido colpo di tacco, non regala a Shevchenko la gioia della prima vittoria in otto gare alla guida del. Al ...

Finisce 1 - 1 la sfida tra Sassuolo e Genoa. Decidono le reti messe a segno nel primo tempo da Destro e nella ripresa da Berardi. Punto prezioso per la classifica dei liguri, mentre il Sassuolo recrimina per le numerose occasioni.