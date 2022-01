Sampdoria-Cagliari, espulso Candreva: salta il Napoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sconfitta e rosso pesante nel finale di gara per la Sampdoria che perde la partita e anche i nervi. Antonio Candreva a bordocampo dopo una fase di pausa del match, ha colpito volontariamente Deiola e l’arbitro Camplone non ha avuto dubbi: rosso diretto per l’esterno blucerchiato che salterà così la prossima sfida di campionato che vedrà i blucerchiati di scena a Napoli. Altri problemi per una Sampdoria in totale emergenza tra infortuni (Verre), positivi (Yoshida, Augello, Falcone e un altro giocatore) ed elementi in Coppa d’Africa (Colley). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sconfitta e rosso pesante nel finale di gara per lache perde la partita e anche i nervi. Antonioa bordocampo dopo una fase di pausa del match, ha colpito volontariamente Deiola e l’arbitro Camplone non ha avuto dubbi: rosso diretto per l’esterno blucerchiato che salterà così la prossima sfida di campionato che vedrà i blucerchiati di scena a. Altri problemi per unain totale emergenza tra infortuni (Verre), positivi (Yoshida, Augello, Falcone e un altro giocatore) ed elementi in Coppa d’Africa (Colley). SportFace.

