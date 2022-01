Perché la perdita dell’olfatto causata dalla Covid-19 è un problema di salute pubblica (Di giovedì 6 gennaio 2022) Intorno a dicembre 2021, Amazon è stata investita da un curioso fenomeno. Uno dei principali produttori di candele profumate era stato misteriosamente sommerso da recensioni negative, in cui i consumatori lamentavano che le candele non erano affatto fragranti come previsto: avevano un profumo blando o assente, o al massimo emanavano sentore di cera bruciata. «Ho comprato queste candele in passato, e la fragranza riempiva la stanza. Questa invece ha a malapena un odore». Quando Nick Beauchamp, professore associato di scienze politiche alla Northeastern University, ha provato a mettere su un grafico l’andamento delle recensioni negative alle candele lungo le settimane, ha trovato che seguivano all’incirca l’andamento di qualcosa d’altro: l’ondata di pandemia di Covid-19. Le recensioni delle candele di per sé non sono, ovviamente, un’evidenza scientifica solida. Ma ... Leggi su facta.news (Di giovedì 6 gennaio 2022) Intorno a dicembre 2021, Amazon è stata investita da un curioso fenomeno. Uno dei principali produttori di candele profumate era stato misteriosamente sommerso da recensioni negative, in cui i consumatori lamentavano che le candele non erano affatto fragranti come previsto: avevano un profumo blando o assente, o al massimo emanavano sentore di cera bruciata. «Ho comprato queste candele in passato, e la fragranza riempiva la stanza. Questa invece ha a malapena un odore». Quando Nick Beauchamp, professore associato di scienze politiche alla Northeastern University, ha provato a mettere su un grafico l’andamento delle recensioni negative alle candele lungo le settimane, ha trovato che seguivano all’incirca l’andamento di qualcosa d’altro: l’ondata di pandemia di-19. Le recensioni delle candele di per sé non sono, ovviamente, un’evidenza scientifica solida. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché perdita Omicron, cosa sappiamo. Diventerà un raffreddore? Come è nato? Il vaccino quanto ci protegge? Domande e risposte Quindi ecco perché è importante, in momenti come questi, serrare i ranghi e rispettare le misure di ... Ci sono meno esperienze di perdita di gusto e di olfatto, tipici invece in altre varianti. Omicron,...

Il promo de La Sposa mostra una superba Serena Rossi e strizza l'occhio a La Bella e la Bestia ...lo 'strappo' della protagonista interpretata da Serena Rossi sposa per procura e destinata ad un uomo dal cuore arido e ombroso ma solo perché 'vittima' di un dolore sconvolgente per la perdita dell'...

