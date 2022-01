Nucleare | ora Salvini chiede a Draghi di uscire allo scoperto | “Pd e M5s frenano | lui da che parte sta?” Conte | “Governo si opponga in Ue”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) “Sulda che?”. Presto per dire se si tratti di una bomba all’interno della maggioranza, ma di certo la frase pronunciata in giornata dal leader della Lega Matteoè l’innesco di un’altra grana che il presidente del consiglio prima o poi dovrà affrontare, magari con una presa di posizione pubblica. Finora, del resto, il parere delsull’inserimento delnella tassonomia verde Ue è desumibile esclusivamente dalle parole del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, a favore dell’energia atomica ben prima che la questione entrasse di prepotenza nell’agenda politica. In tal senso, le parole del segretario del Carroccio hanno un’importanza non banale, sia per ilnuto che per le tempistiche ...