MOVIOLA – Milan-Roma, fallo di Karsdorp su Theo Hernandez: espulsione sacrosanta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rick Karsdorp lascia in 10 la Roma al minuto 74 del match di Serie A 2021/2022 contro il Milan. L’olandese è stato espulso per doppia ammonizione. Dopo esser stato ammonito nel finale di primo tempo, si è visto sventolare il secondo cartellino giallo dall’arbitro Chiffi in seguito ad un fallo ai danni di Theo Hernandez. Decisione sulla quale c’è poco da discutere, tanto che neppure il diretto interessato ha protestato più di tanto. Assenza pesante per José Mourinho, che perde una pedina importante in vista del prossimo impegno contro la Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ricklascia in 10 laal minuto 74 del match di Serie A 2021/2022 contro il. L’olandese è stato espulso per doppia ammonizione. Dopo esser stato ammonito nel finale di primo tempo, si è visto sventolare il secondo cartellino giallo dall’arbitro Chiffi in seguito ad unai danni di. Decisione sulla quale c’è poco da discutere, tanto che neppure il diretto interessato ha protestato più di tanto. Assenza pesante per José Mourinho, che perde una pedina importante in vista del prossimo impegno contro la Juventus. SportFace.

Advertising

CorSport : Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - PierinoSuperTru : RT @CorSport: Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - lautaroiltoroo : RT @CorSport: Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - saulniggez : RT @CorSport: Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? - giuaddo99 : RT @CorSport: Rigore al #Milan, #Abraham non tocca il pallone: fotosequenza ?? -