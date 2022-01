Molestie sessuali a Capodanno, la 19enne aggredita in piazza Duomo: sapete chi sono le 30 bestie? (Di giovedì 6 gennaio 2022) A pochi passi da Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, dove si espongono striscioni contro la violenza di genere, una trentina di uomini la notte di Capodanno si incitavano a vicenda allo scopo di compiere un taharrush jamai, una molestia collettiva. Lo definisce così lo slang arabo, lingua madre dei protagonisti della serata, come emerge dal video diffuso ieri per identificarli e accusarli con lo strumento giuridico del "codice rosso" che tutela le donne da maltrattamenti e stupri, anche solo tentati. Questa volta, grazie all'intervento della polizia, che presidiava il centro della metropoli lombarda, i membri del gruppo si sono dispersi tra la folla festante. Anche se per ora restano a piede libero. Potrebbero colpire di nuovo, come a San Silvestro, quando in un attimo hanno individuato il bersaglio: una giovane dai capelli neri, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) A pochi passi da Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, dove si espongono striscioni contro la violenza di genere, una trentina di uomini la notte disi incitavano a vicenda allo scopo di compiere un taharrush jamai, una molestia collettiva. Lo definisce così lo slang arabo, lingua madre dei protagonisti della serata, come emerge dal video diffuso ieri per identificarli e accusarli con lo strumento giuridico del "codice rosso" che tutela le donne da maltrattamenti e stupri, anche solo tentati. Questa volta, grazie all'intervento della polizia, che presidiava il centro della metropoli lombarda, i membri del gruppo sidispersi tra la folla festante. Anche se per ora restano a piede libero. Potrebbero colpire di nuovo, come a San Silvestro, quando in un attimo hanno individuato il bersaglio: una giovane dai capelli neri, che ...

