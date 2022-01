Milan troppo forte, la Roma crolla tra rabbia e cartellini: Mou scuote la testa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da pochi minuti è terminata la gara tra Milan e Roma con il risultato di 1-3 a favore dei rossoneri. Tre punti meritati per i padroni di casa. Al 7? Chiffi, dopo aver rivisto l’azione al VAR, assegna un calcio di rigore al Milan per un tocco con un braccio di Abraham su un tiro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da pochi minuti è terminata la gara tracon il risultato di 1-3 a favore dei rossoneri. Tre punti meritati per i padroni di casa. Al 7? Chiffi, dopo aver rivisto l’azione al VAR, assegna un calcio di rigore alper un tocco con un braccio di Abraham su un tiro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

milan_corner : Leao a campo aperto ormai non lo tengono più, sta diventando una roba troppo oltre questo campionato per spunto fisico - gaetano_paola : @angelo_a22 @markorgull @Larabrusi cmq. per aver parlato troppo dandoci spacciati dopo aver visto la formazione mi… - cesolosaltato : @mgpg07 Sincero ero convinto che la Roma pareggiasse sta partita perché le assenze erano troppo pesanti. Grande mer… - angelro98222847 : #MilanRoma 3-1 la Roma di stasera non è mica una squadra disastrosa in tutti i reparti due espulsi per somma di am… - LordKry81 : Grandissima vittoria del Milan!! Oggi dico bravo a Bakayoko che è entrato molto bene e ha fatto un ottima partita.… -