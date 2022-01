(Di giovedì 6 gennaio 2022) L'obbligo vaccinale per chi ha almeno 50 anni, le rivolte in Kazakistan, Novak Djokovic e i rinvii delle partite di Serie A

Advertising

rubio_chef : “Difendiamo il Pil che cresce” #Draghi. Al suo posto difenderei i cittadini, impedirei discorsi fuorvianti su… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Quotidiani sportivi, le #primepagine: @SerieA funestata dal #CoVid_19 - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanRoma @acmilan #… - ilpost : Le prime pagine di oggi - Andre_Costa95 : RT @GoalItalia: Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #6gennaio: 'Scudetto a ostacoli', 'Dimezzati dalle Asl', 'Arbitra il Covid' ?? http… - PianetaMilan : #Quotidiani sportivi, le #primepagine: @SerieA funestata dal #CoVid_19 - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

... da cui viene il Papa (ora emerito, ndr), e il periodo in cui il cardinale Ratzinger ha retto la Congregazione per la dottrina della fede - siano presentati sulledei giornali degli anni ...Quando guadagniamo ledei giornali nazionali per un cassonetto che esplode, mentre ci allarmiamo per i petardi lanciati per le vie pedonali fra passanti e passeggini, se chiediamo più ...Guardie mediche sospese o soppresse, servizi sanitari sul territorio ridotti o smantellati. E nel Piacentino una sindaca firma un’ordinanza di protesta. I casi nelle Marche e a Cologno Monzese ...Dune, il film di Denis Villeneuve, si propone come un primo capitolo di una saga cinematografica a metà strada tra blockbuster e cinema d'autore. Ecco una riflessione sui pregi e i difetti di questa s ...