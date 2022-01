Lazio, Sarri: «Il risultato non ci soddisfa. Gol Patric? Fidiamoci del VAR…» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Empoli, sfida che ha aperto il 2022 della squadra biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Empoli, sfida che ha aperto il 2022 della squadra biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio. PRESTAZIONE – «Questo è un risultato che non ci soddisfa, perché abbiamo fatto una prestazione di qualità. Abbiamo creato tanto, ma se al 10? ti trovi sotto di due gol qualcosa non è andato. Sono contento per la reazione e per il carattere. Il secondo tempo è stato di alto livello. Poi però ci sono da valutare altri aspetti, come i primi minuti e il terzo gol. Queste prestazioni però non possono finire con un pareggio». EPISODI – «Sinceramente io ho avuto la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Maurizioha parlato nel post partita di-Empoli, sfida che ha aperto il 2022 della squadra biancoceleste Maurizioha parlato nel post partita di-Empoli, sfida che ha aperto il 2022 della squadra biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni diStyle Radio. PRESTAZIONE – «Questo è unche non ci, perché abbiamo fatto una prestazione di qualità. Abbiamo creato tanto, ma se al 10? ti trovi sotto di due gol qualcosa non è andato. Sono contento per la reazione e per il carattere. Il secondo tempo è stato di alto livello. Poi però ci sono da valutare altri aspetti, come i primi minuti e il terzo gol. Queste prestazioni però non possono finire con un pareggio». EPISODI – «Sinceramente io ho avuto la ...

Advertising

SquawkaNews : 06’: ?? Lazio 0-1 Empoli 08’: ?? Lazio 0-2 Empoli A nightmare start to 2022 for Maurizio Sarri‘s side. ?? - AlfredoPedulla : #Lazio: #Zaza e #Lasagna non riscaldano. #Sarri vorrebbe un paio di aggiustamenti a gennaio e il resto in estate.… - CalcioNews24 : #Lazio, parla #Sarri dopo il pari con l'#Empoli ??? - laziofans : Sarri: “Cresciuti qualitativamente, ma bisogna avere più attenzione. Episodio Zaccagni doveva essere rivisto”: Maur… - sportface2016 : #SerieA, le parole di Maurizio #Sarri al termine di #LazioEmpoli 3-3 -