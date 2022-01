Giallo in provincia di Latina, in fiamme un chiosco sulla spiaggia (VIDEO) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Era l’una di notte circa quando i pompieri del Comando di Latina sono accorsi a Sabaudia per spegnere un incendio. A prendere fuoco, nella notte, una struttura in legno che si trovava sul lungomare. Nello specifico si è trattato di un chiosco sulla spiaggia, utilizzato come stabilimento balneare. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto hanno visto che l’intera struttura era avvolta dalle fiamme: dal suo basamento di circa 200 metri quadrati alla parte superiore, composta di due parti da 40 metri quadri l’una. Le operazioni dei Vigili del Fuoco, per i quali è intervenuta la squadra di Terracina, si sono protratte per alcune ore. In seguito sono iniziate le indagini fatte in collaborazione tra i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Fortunatamente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Era l’una di notte circa quando i pompieri del Comando disono accorsi a Sabaudia per spegnere un incendio. A prendere fuoco, nella notte, una struttura in legno che si trovava sul lungomare. Nello specifico si è trattato di un, utilizzato come stabilimento balneare. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto hanno visto che l’intera struttura era avvolta dalle: dal suo basamento di circa 200 metri quadrati alla parte superiore, composta di due parti da 40 metri quadri l’una. Le operazioni dei Vigili del Fuoco, per i quali è intervenuta la squadra di Terracina, si sono protratte per alcune ore. In seguito sono iniziate le indagini fatte in collaborazione tra i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Fortunatamente, ...

