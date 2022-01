Fisco, non solo contanti: ecco dove si concentreranno i controlli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel prossimo triennio lo Stato intende recuperare quasi 16 miliardi di euro di gettito. Sono tre le aree in cui si concentreranno i controlli La pandemia ha permesso agli Stati di allargare le maglie degli aiuti e di sforare i parametri del debito. Ciò è dovuto grazie al fatto che il patto di stabilità, ossia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel prossimo triennio lo Stato intende recuperare quasi 16 miliardi di euro di gettito. Sono tre le aree in cui siLa pandemia ha permesso agli Stati di allargare le maglie degli aiuti e di sforare i parametri del debito. Ciò è dovuto grazie al fatto che il patto di stabilità, ossia L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

marattin : Invece, ovviamente, la flat tax (senza deduzioni) non è progressiva. Perché la definizione di progressività è un’al… - Mario84441682 : 'Non risponde'. E scatta il (duro) accertamento del Fisco - filippoatorino : Statistiche dicono che la percentuale di evasione fiscale è inversamente proporzionale all'andamento dell'economia.… - bb91687509 : RT @Apndp: Non serviva la pacata riflessione di #Nadal per capire che il cuore della questione #novakdjokovic è il rispetto delle norme Non… - Rossomirto : RT @Apndp: Non serviva la pacata riflessione di #Nadal per capire che il cuore della questione #novakdjokovic è il rispetto delle norme Non… -