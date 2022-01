(Di giovedì 6 gennaio 2022) «ACFinforma i propri tifosi che, come da nota sul sito ufficiale dell'Udinese Calcio, l'Autorità Sanitaria Locale competente ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra dell'Udinese che non potrà così raggiungere Firenze per la disputa dellain programma oggi - si legge nel comunicato -Pertanto, al fine di evitare ogni tipo di disagio ai tifosi, loArtemiorimarràal pubblico. Nei prossimi giorni la Società comunicherà le modalità per il rimborso o riutilizzo dei titoli d'accesso» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Fiorentina: niente partita con l’Udinese, stadio Franchi resterà chiuso - infoitsport : Niente Toro o Genoa, Piatek viaggia verso la Fiorentina - LGhiano : Niente Toro o Genoa, Piatek viaggia verso la Fiorentina - marinabeccuti : Niente Toro o Genoa, Piatek viaggia verso la Fiorentina - Torinogranatait : Niente Toro o Genoa, Piatek viaggia verso la Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina niente

Tuttosport

... dalla zona di Arezzo - Siena, a quella. Anche la costa ha risentito delle gelate, che ... assolutamente apolitico, in modo che non venga portato viada quella azienda. Ogni settimana ...Nella scorsa estate - qualcuno si ricorderà - Sergio Oliveira era stato molto vicino alla, voluto fortemente da Gattuso: l'affare poi saltò e non se ne fece di, ma adesso si sono ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Torino è stato fermato per due turni: non disputerà la partita odierna e nemmeno quella contro la Fiorentina. Da lunedì si pensa alla Sampdoria L’eme ...Era stata un'idea del Torino, un obiettivo più che concreto per il Genoa, ma Krzysztof Piatek sembra orientato a fare altre scelte. L'attaccante polacco, infatti, ...