Epifania | regge la montagna | a picco citta' d' arte

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Per il futuro per gli operatori del turismo italiano e' stata un'altra giornata di conti che non tornano e grande pessimismo per il futuro, con Federalberghi che parla di situazione appena ...

Advertising

Albergomagazine : Il week end dell’Epifania messo in crisi da Omicron. Regge la montagna ma senza alcun pienone, sugli sci solo fino… - horottoilvetro : RT @MediasetTgcom24: Epifania, Federalberghi: regge turismo montagna, a picco città arte #Turismo - voceditalia : Turismo, Epifania: “Regge la montagna, a picco le città d’arte” - emobranco : RT @MediasetTgcom24: Epifania, Federalberghi: regge turismo montagna, a picco città arte #Turismo - zazoomblog : Epifania Federalberghi: regge turismo montagna a picco città arte - #Epifania #Federalberghi: #regge -

Ultime Notizie dalla rete : Epifania regge

Agenzia ANSA

... con Federalberghi che parla di situazione appena sopportabile nelle mete di montagna ma ben lontana dai numeri del 2019 e citta' d'arte a picco per il week end dell'. Il primo a rendersene ...Tra i timori per la variante Omicron del Covid e una crisi economica crescente, è 'difficile aspettarsi un boom di partenze per l''. Lo sostiene Federalberghi, precisando che la montagna 'resiste' sino al 9 gennaio (con un tasso di occupazione mediamente del 60%) ma per i periodi successivi ci sono pochissime ...con Federalberghi che parla di situazione appena sopportabile nelle mete di montagna ma ben lontana dai numeri del 2019 e citta' d'arte a picco per il week end dell'Epifania. Il primo a rendersene ...Regge la montagna ma senza alcun pienone e solo fino al 9 gennaio. Città d’arte al minimo storico – Bocca: «Situazione drammatica. Il buio davanti a noi» Da una parte, la variante omicron del virus co ...