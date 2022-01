Covid scuola, appello presidi a governo: 2 settimane di Dad (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dad a scuola per almeno 15 giorni, vista l’ondata di contagi Covid in Italia. Un appello urgente al governo per la ripresa delle lezioni a distanza almeno per due settimane, rispetto alla riapertura delle scuole prevista per il 10 gennaio, firmato da centinaia di dirigenti scolastici, vista la ”situazione ingestibile” per l’aumento dei contagi tra i giovani per la variante omicron e ”l’escalation di assenze” tra il personale della scuola. ”Si tratta di una situazione epocale, mai sperimentata prima, rischiosa e ad oggi già prevedibile. Non è possibile non tenerne conto. Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di lezioni a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dad aper almeno 15 giorni, vista l’ondata di contagiin Italia. Unurgente alper la ripresa delle lezioni a distanza almeno per due, rispetto alla riapertura delle scuole prevista per il 10 gennaio, firmato da centinaia di dirigenti scolastici, vista la ”situazione ingestibile” per l’aumento dei contagi tra i giovani per la variante omicron e ”l’escalation di assenze” tra il personale della. ”Si tratta di una situazione epocale, mai sperimentata prima, rischiosa e ad oggi già prevedibile. Non è possibile non tenerne conto. Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di lezioni a distanza) per dueè sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà ...

