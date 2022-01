Covid, ambulanze e auto in fila all’ospedale Cotugno: assalto al pronto soccorso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ambulanze e auto in fila anche per diverse ore all’esterno del pronto soccorso infettivologico dell’ospedale Cotugno a Napoli. Aumenta la pressione sul nosocomio: le persone in attese hanno un tampone positivo o presentano problemi di desaturazione. Il personale del Cotugno fornisce l’assistenza sia ai malati che si trovano sulle ambulanze private che in auto. Un pretriage per distinguere le situazioni di maggiore urgenza e consentire dunque l’assistenza prioritaria a chi deve essere portato all’interno dell’ospedale. Il Cotugno è il pronto soccorso infettivologico di riferimento ed è dunque preso d’assalto in periodi di picco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –inanche per diverse ore all’esterno delinfettivologico dell’ospedalea Napoli. Aumenta la pressione sul nosocomio: le persone in attese hanno un tampone positivo o presentano problemi di desaturazione. Il personale delfornisce l’assistenza sia ai malati che si trovano sulleprivate che in. Un pretriage per distinguere le situazioni di maggiore urgenza e consentire dunque l’assistenza prioritaria a chi deve essere portato all’interno dell’ospedale. Ilè ilinfettivologico di riferimento ed è dunque preso d’in periodi di picco ...

