Coppa d'Africa 2022, le favorite. Algeria solidissima, dietro un nutrito stuolo di pretendenti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mancano pochi giorni alla Coppa d'Africa, primo grande evento calcistico di questo 2022 che si concluderà con i Mondiali in Qatar. Tante discussioni su questa competizione, già rimandata a causa dell'emergenza Covid e che priva tante squadre di parecchi giocatori importanti; si comincia il 9 gennaio con Camerun-Burkina Faso. Vediamo quali sono le Nazionali favorite per questa trentatreesima edizione. Non si può cominciare dall'Algeria campionessa in carica, che anche nell'ultima Fifa Arab Cup si sono confermati come una squadra assai solida. Dalla cintola in su le Volpi del Deserto possono vantare una enorme dose di talento, con Riyad Mahrez del Manchester City come uomo di copertina accompagnato da compagni di spicco come Ismael Bennacer, Said Benrahma e Yacine Brahimi; occhi puntati anche sulla punta ...

