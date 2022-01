Tutto quello che c'è da sapere sulle mascherine Ffp2 a 75 cent, spiegato da Federfarma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La struttura del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e le associazioni che rappresentano le farmacie hanno raggiunto un accordo per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2: costeranno 75 centesimi l'una. "Con l'introduzione dell'obbligo di mascherine Ffp2 in determinati luoghi, come i mezzi di trasporto pubblico, si rendeva necessaria una misura calmierativa del prezzo", dice Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma. "L'accordo è stato firmato: le farmacie potranno aderire su base volontaria e vendere le mascherine a 75 centesimi". Molte farmacie però le vendevano già a quel prezzo o anche a un costo inferiore. "Valgono le regole di mercato: acquistando merce in grande numero si possono ottenere prezzi migliori e quindi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La struttura del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e le associazioni che rappresentano le farmacie hanno raggiunto un accordo per calmierare il prezzo delle: costeranno 75esimi l'una. "Con l'introduzione dell'obbligo diin determinati luoghi, come i mezzi di trasporto pubblico, si rendeva necessaria una misura calmierativa del prezzo", dice Alfredo Procaccini, vicepresidente di. "L'accordo è stato firmato: le farmacie potranno aderire su base volontaria e vendere lea 75esimi". Molte farmacie però le vendevano già a quel prezzo o anche a un costo inferiore. "Valgono le regole di mercato: acquistando merce in grande numero si possono ottenere prezzi migliori e quindi ...

Advertising

borghi_claudio : @Ilcavaliere20 @beccacciaro1 @14Orlandi @valeegiu1 @ClaudioSimonel6 @fatima_lorrai @LaStampa @AntonelloZedda… - ilariacapua : Ogni anno nuovo porta con se trasformazione ed il 2022 lo farà più di molti altri. Se ci mettiamo anche tutto quel… - OfficialASRoma : ??? @LorePelle7: “La cosa che mi piace più del Mister è che gli interessa solo una cosa: continuare a lavorare per c… - scenery_tetee : @itzmiyaaaaa @mimiintiny @adaamlov Ma la comprensione del testo? Ma veramente capite due per quattro tutto quello c… - GocciaNel : RT @MoreInsideX: Se si condanna, si condanna tutto. Sia il razzismo che l’abilismo. Nemmeno ci credete in quello per cui fate le lotte soc… -