Spagna-Polonia in tv | programma | orari | canale e diretta streaming semifinale Atp Cup 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il, glie lazione tv di, incontro valevole per le semifinali dell’Atp Cup. Percorso netto degli iberici, che hanno dominato il proprio girone vincendo 8 incontri su 9. Il merito è di Bautista Agut, in forma straripante, ma anche di Carreno Busta, solido e affidabile numero due. A trascinare laci ha pensato invece Hubert Hurkacz, chiamato a ripetersi in. Attenzione anche al doppio, dove i polacchi possono vantare la coppia Walkow/Zielinski. Non abbastanza per scendere in campo da favoriti, ma sicuramente a sufficienza per spaventare gli avversari. L’evento andrà in scena venerdì 7 gennaio, con partenza non prima delle ore 07.30. La copertura tv dell’evento è affidata a SuperTennis ...