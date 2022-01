“Sono soggetto fragile”. Tv sotto choc, l’amata conduttrice preoccupa: le sue condizioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "La cena del 24 ha colpito. Strike, focolaio familiare. Tutto come da manuale. Anche se avevamo ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo. Sono stata male, molto male”. Inizia così il racconto di Tiziana Panella al Corriere della Sera: la giornalista e conduttrice di Tagadà, su La7, ha rivelato di aver contratto il Covid a Natale e ha ripercorso la sua esperienza con il virus. Ora, fortunatamente, sta meglio ed è in ripresa ma durante queste feste ha vissuto momenti difficili. Tutto è successo durante il cenone della Vigilia con i parenti: “Dopo due anni, Sono tornata con mia figlia a Caserta dai miei genitori. Insomma, ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo… si può fare. Tasso di euforia alla partenza altissimo, mia figlia felice. Il 24 a cena, c’è una specie di cappa. Il figlio di mio ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "La cena del 24 ha colpito. Strike, focolaio familiare. Tutto come da manuale. Anche se avevamo ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo.stata male, molto male”. Inizia così il racconto di Tiziana Panella al Corriere della Sera: la giornalista edi Tagadà, su La7, ha rivelato di aver contratto il Covid a Natale e ha ripercorso la sua esperienza con il virus. Ora, fortunatamente, sta meglio ed è in ripresa ma durante queste feste ha vissuto momenti difficili. Tutto è successo durante il cenone della Vigilia con i parenti: “Dopo due anni,tornata con mia figlia a Caserta dai miei genitori. Insomma, ciclo completo di vaccinazioni, booster, tampone negativo… si può fare. Tasso di euforia alla partenza altissimo, mia figlia felice. Il 24 a cena, c’è una specie di cappa. Il figlio di mio ...

