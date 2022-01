Salernitana Venezia, i granata non scenderanno in campo: 25 persone in quarantena (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Salernitana non si presenterà in campo per la partita di domani contro il Venezia. 25 persone messe in quarantena Come riferito dall’ANSA, la Salernitana non scenderà in campo comani contro il Venezia. I campani hanno undici positivi nel gruppo squadra e l’ASL di Salerno ha messo in isolamento altre 25 persone, tra cui diversi calciatori, che hanno avuto contatti con gli ultimi 5 contagiati riscontrati lunedì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lanon si presenterà inper la partita di domani contro il. 25messe inCome riferito dall’ANSA, lanon scenderà incomani contro il. I campani hanno undici positivi nel gruppo squadra e l’ASL di Salerno ha messo in isolamento altre 25, tra cui diversi calciatori, che hanno avuto contatti con gli ultimi 5 contagiati riscontrati lunedì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

