Principe Andrea | l’accordo di Epstein con Virginia Giuffre potrebbe far cadere le accuse di abusi sessuali

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono ore decisive per il, duca di York, terzogenito della Regina Elisabetta. Da più di due anni il suo nome è stato trascinato nello scandalo che ha visto coinvolto Jeffrey, il miliardario morto suicida in carcere nel 2019 e Ghislane Maxwell (recentemente riconosciuta colpevole di 5 dei 6 capi d’accusa legati al caso). Lecontro ilsono state mosse dala quale, all’epoca dei fatti, aveva 17 anni; nelle prossime ore un giudice di New York deciderà se procedere con il processo a carico del figlio della Regina Elisabtta. Dall’autunno del 2019, il duca di York è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica proprio a seguito dello scandalo. In un’intervista ...

Con il principe Andrea a processo per abuso di una minorenne e la tempesta su Sir Tony, il settantesimo anniversario del regno di Elisabetta non comincia nel modo migliore. Nel contratto il principe Andrea non è nominato in modo esplicito, ma il documento fa riferimento a tutti i 'potenziali imputati', una formula che secondo gli avvocati del principe Andrea d'Inghilterra include ... E questo accordo secondo i legali del duca di York vieta a Virginia Giuffre, una delle presunte vittime minorenni del milionario morto suicida in carcere, di procedere con la sua nuova azione legale c ...