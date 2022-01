Pomeriggio 5 “scippa” l’ospite ad Alberto Matano? Simona Branchetti interviene (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Simona Branchetti interpellata da TV Blog ha replicato alle “accuse” di Alberto Matano che si è scagliato contro Pomeriggio 5 reo di avergli “scippato” l’ospite nel corso de La Vita in Diretta. Pomeriggio 5 “scippa” l’ospite a Matano? Simona Branchetti commenta Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 gennaio 2022)interpellata da TV Blog ha replicato alle “accuse” diche si è scagliato contro5 reo di avergli “to”nel corso de La Vita in Diretta.5 “commenta Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Pomeriggio 5 “scippa” l’ospite ad Alberto Matano? Simona Branchetti interviene - infoitcultura : «La Vita In Diretta», «Pomeriggio 5» scippa l'ospite e Alberto Matano si infuria - blogtivvu : Pomeriggio 5 “scippa” l’ospite ad Alberto Matano che s’infuria e lo racconta in diretta – VIDEO… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Scintille tra «La Vita In Diretta» e «Pomeriggio 5»: la Branchetti scippa l'ospite a Matano e scoppia la bufera - leggoit : Scintille tra «La Vita In Diretta» e «Pomeriggio 5»: la Branchetti scippa l'ospite a Matano e scoppia la bufera -