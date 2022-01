Nancy Brilli ha il Covid: "Mi è presa brutta, mi sento una schifezza" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta”. L’attrice Nancy Brilli lo racconta nelle storie del suo profilo Instagram. “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”, dice ai suoi follower. Comincia così l’anno per lei, con il saturimetro, racconta, che indicava una percentuale non confortante: l?84%. Per questo era corsa in ospedale per una verifica, al pronto soccorso del Sant’Eugenio di Roma. Dopo sette tentativi di prelievi che l’attrice descrive “dolorosi” e la tac ai polmoni, è tornata a casa, come si vede dalle ultime foto che ha postato. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il. Basta”. L’attricelo racconta nelle storie del suo profilo Instagram. “Miuna. M’ècon una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”, dice ai suoi follower. Comincia così l’anno per lei, con il saturimetro, racconta, che indicava una percentuale non confortante: l?84%. Per questo era corsa in ospedale per una verifica, al pronto soccorso del Sant’Eugenio di Roma. Dopo sette tentativi di prelievi che l’attrice descrive “dolorosi” e la tac ai polmoni, è tornata a casa, come si vede dalle ultime foto che ha postato.

Advertising

Corriere : Nancy Brilli ha il Covid, il messaggio prima di andare in ospedale: Mi è presa brutta, brutta - Italia_Notizie : Nancy Brilli ha il Covid, il messaggio su Instagram: «Mi è presa brutta, brutta» - infoitcultura : Nancy Brilli, dal tumore alle numerose operazioni chirurgiche: oggi come sta - infoitcultura : Nancy Brilli ha il Covid, il messaggio prima della corsa in ospedale: «Mi è presa brutta, brutta» - infoitcultura : Nancy Brilli sta male per Covid: “Stanchezza mortale e tosse d’oltretomba”, poi corre in ospedale -