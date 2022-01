Muore per un malore a 34 anni, era a pochi metri da casa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Massarosa (Lucca), 5 gennaio 2022 - Tragedia poco prima delle 14 di mercoledì 5 gennaio a Massarosa: un 34enne, Antonio Campanale , è morto a causa di un malore. L'uomo stava passeggiando nei pressi ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Massarosa (Lucca), 5 gennaio 2022 - Tragedia poco prima delle 14 di mercoledì 5 gennaio a Massarosa: un 34enne, Antonio Campanale , è morto a causa di un. L'uomo stava passeggiando nei pressi ...

Ultime Notizie dalla rete : Muore per Muore per un malore a 34 anni, era a pochi metri da casa In via Viottolo sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi . Non ci sono dubbi sulle cause naturali del decesso. Campanale si trovava a pochi metri da casa quando ha avuto il malore.

Anche Houellebecq si arrende all'indecifrabilità del nostro tempo Un mondo muore, mentre il mondo continua: ma su un'altra frequenza, in un'altra lingua. La fine Il ... Che si consideri vinta o persa la battaglia per la felicità, essa è già terminata. Bisogna andare a ...

Bologna, muore per overdose. Caccia agli spacciatori il Resto del Carlino Colpito da un pugno dopo una lite per un incidente, muore dopo 8 giorni. Arrestato 45enne E' successo a Certaldo. L'indagato è stato arrestato e posto ai domiciliari. Sarebbe intervenuto dopo un incidente che aveva coinvolto suo figlio ...

Un calciatore muore a 25 anni durante l'allenamento: infarto Il calciatore guatemalteco Marcos Menaldo, 25 anni, ha perso conoscenza durante l'allenamento il 3 gennaio ed è stato trasferito in un vicino centro medico, dove è stata confermata la sua morte per in ...

