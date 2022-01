Mourinho: «Abbiamo un giocatore non vaccinato, vogliamo che rispetti la legge» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma di domani alle 18,30 a San Siro. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come sta la squadra? Rui Patricio giocherà? “Rui giocherà. Non si è allenato ieri e l’altro ieri per un problema alla schiena, oggi si è allenato ma domani giocherà. Fuzato non ci sarà, portiamo Boer e Mastrantonio come seconda e terza opzione. Rui è in perfette condizioni per giocare. Abbiamo lavorato bene, sono 15 giorni senza competizione ed è naturale che si perda qualcosa a livello di intensità e ritmo di gioco. Ma stiamo bene, l’unico giocatore che veramente che sta continuando nel suo recupero è Spinazzola, dopo qualche problema da voi conosciuto con qualche situazione di Covid. Ma siamo preparati, magari dopo 15 giorni senza calcio è meglio rientrare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore della Roma, Josè, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma di domani alle 18,30 a San Siro. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come sta la squadra? Rui Patricio giocherà? “Rui giocherà. Non si è allenato ieri e l’altro ieri per un problema alla schiena, oggi si è allenato ma domani giocherà. Fuzato non ci sarà, portiamo Boer e Mastrantonio come seconda e terza opzione. Rui è in perfette condizioni per giocare.lavorato bene, sono 15 giorni senza competizione ed è naturale che si perda qualcosa a livello di intensità e ritmo di gioco. Ma stiamo bene, l’unicoche veramente che sta continuando nel suo recupero è Spinazzola, dopo qualche problema da voi conosciuto con qualche situazione di Covid. Ma siamo preparati, magari dopo 15 giorni senza calcio è meglio rientrare ...

