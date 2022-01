Monza | molestie e messaggi minatori | carabinieri arrestano ex compagno per stalking

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) – La cercava ovunque, sotto casa, al lavoro, per strada e nonostante la relazione fosse ormai finita da almeno un paio di anni, l’uomo non si dava pace e continuava a perseguitarla. Tutto trae origine dalla volontà della donna di denunciare aile continuee vessazioni patite ad opera dell’ex, con il quale aveva deciso di interrompere il rapporto già dal 2019, dopo 4 anni di relazione. Subito, attraverso la nota procedura del “Codice Rosso” che prevede un immediato e rapido impulso investigativo per i fatti-reato consumati all’interno di contesti relazionali e familiari, i, coordinati dal Pubblico Ministero monzese, hanno raccolto gli elementi di riscontro a quanto denunciato dalla donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.