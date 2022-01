(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non è un caso che Edmund de Waal – celebrato ceramista e bestsellerista – in questo nuovo libro tradotto da Carlo Prosperi, citi a un certo punto W. G. Sebald. Anche qui, come nei testi dello scrittore tedesco morto dieci anni fa, si trovano fotografie, ritratti, mappe. Le immagini scelte dall’autore sono testimonianze e documenti della storia di Moïse de, a cui sono indirizzate le missive che compongono il testo e che iniziano con “Monsieur”, “Caro amico”, o “Mon cher monsieur”. Solo che Moïse, banchiere, collezionista, viveur, nato nell’Impero Ottomano da una famiglia di ebrei sefarditi, è morto nel 1935. Cosa c’è di più romantico di scriverea qualcuno che non le leggerà mai? Dopo il successo di Un’eredità di avorio e ambra, dove attraverso una collezione di 264 statuine giapponesi si ripercorreva la storia degli antenati ...

È un dettaglio fondamentale per intendere la qualità del nuovo libro di de Waal, "Lettere a Camondo". Non corriamo, però: prima ascoltiamo de Waal: "Il modo in cui gli oggetti vengono tramandati è ...