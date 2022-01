Le verità nascoste dell’eroe di Farhadi ai tempi dei social

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Un uomo agli arresti per un debito non pagato restituisce alla legittima proprietaria una borsa contenente delle monete d’oro trovata per caso ad una fermata dell’autobus. Un fatto di cronaca di minore importanza e che non meriterebbe più di qualche riga delle pagine locali. Come nei racconti dei nostri neorealisti, il fatto è ripetuto mille e una volta. Chi non ricorda l’operaio Antonio Ricci che, nel tentativo di recuperare una bicicletta rubata, attraversava la città di Roma, bussava ad ogni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.