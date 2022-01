Le tecnologie che ridisegnano i rapporti di forza

Leggi su internazionale

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La tecnologia non cambia soltanto le nostre vite, ma anche iditra i paesi e tra i gruppi di paesi. Quasi non passa giorno senza che ne arrivi un nuovo esempio. Chi non partecipa alla corsa corre il rischio di finire declassato, se non addirittura “vassallizzato” da chi ha fatto la scelta giusta. Un caso recente è quello della rapida ascesa dell’automobile elettrica, con la conseguente crescita del settore della produzione di batterie. La Cina ha agito d’anticipo investendo in maniera massiccia, tanto che oggi produce l’80 per cento delle batterie del mondo. La situazione, però, sta cambiando, e la mappa mondiale delle batterie si evolve rapidamente. Alla fine di dicembre la Svezia ha inaugurato la sua prima “gigafactory” d’Europa per la produzione di batterie, situata 800 chilometri a nord di Stoccolma e gestita dalla società ...