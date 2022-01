L’appello: “Il governo consideri una piccola imposta sulla ricchezza finanziaria. Con i proventi può assumere 1 milione di giovani” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pubblichiamo L’appello al governo di un gruppo di accademici dell’università di Torino che propone di finanziare con una patrimoniale sulla sola ricchezza finanziaria l’assunzione di giovani laureati in tutti i comparti nella pubblica amministrazione. Un piano neokeynesiano che mira a ridurre la disoccupazione giovanile e allargare al tempo stesso la base imponibile. Sette miliardi sono tanti o pochi? Si sta discutendo molto sull’uso di sette miliardi stanziati per la riduzione delle tasse. Sette miliardi sono una cifra enorme: un miliardo sarebbe sufficiente per pagare uno stipendio di 3.000 euro lordi al mese per un anno a più di 25.000 lavoratori, o se preferite a pagare quello stipendio per l’intera vita lavorativa a più di 600 lavoratori. Basta moltiplicare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pubblichiamoaldi un gruppo di accademici dell’università di Torino che propone di finanziare con una patrimonialesolal’assunzione dilaureati in tutti i comparti nella pubblica amministrazione. Un piano neokeynesiano che mira a ridurre la disoccupazionele e allargare al tempo stesso la base imponibile. Sette miliardi sono tanti o pochi? Si sta discutendo molto sull’uso di sette miliardi stanziati per la riduzione delle tasse. Sette miliardi sono una cifra enorme: un miliardo sarebbe sufficiente per pagare uno stipendio di 3.000 euro lordi al mese per un anno a più di 25.000 lavoratori, o se preferite a pagare quello stipendio per l’intera vita lavorativa a più di 600 lavoratori. Basta moltiplicare ...

