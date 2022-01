Inflazione cresce a dicembre, +3,9% (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la flessione del 2020, i prezzi al consumo tornano a crescere in media d'anno dell'1,9%. Secondo le stime preliminari a dicembre 2021 rese note dall'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la flessione del 2020, i prezzi al consumo tornano are in media d'anno dell'1,9%. Secondo le stime preliminari a2021 rese note dall'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al ...

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione cresce Inflazione cresce a dicembre, +3,9% Secondo le stime preliminari a dicembre 2021 rese note dall'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% su base mensile, portando il tasso di inflazione al +3,9% (...

Cos'è la curva di Laffer e la supply - side economics Come per esempio il basso risparmio, la bassa produttività, l'aumento dell'inflazione. Tra gli ... quando le aliquote aumentano progressivamente il gettito fiscale cresce; a un certo punto però al ...

Inflazione cresce a dicembre, +3,9% TG La7 Investire in criptovalute per difendersi dall'inflazione: cosa fanno (in segreto) i miliardari Nel 2021 il numero dei miliardari che hanno investito in criptovalute ha registra una ulteriore crescita rispetto all'anno precedente. Cosa spinge i super ricchi a puntare sugli asset digitali?

Inflazione, scattano gli aumenti delle pensioni Arriva il primo assegno dell’Inps del 2022 e per oltre venti milioni di pensionati c’è una buona notizia. Il bonifico dell’Istituto di previdenza diventa un po’ più ricco, un aumento che varia a secon ...

