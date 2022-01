In Inghilterra manca il personale sanitario: 90 case di cura in "allarme rosso" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oltre 11 mila operatori sanitari delle case di cura in Inghilterra non possono andare al lavoro perché positivi al Covid o in isolamento dopo un contatto a rischio. Un dato che ha mandato in tilt novanta istituti che hanno dichiarato &ldquo... Leggi su europa.today (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oltre 11 mila operatori sanitari dellediinnon possono andare al lavoro perché positivi al Covid o in isolamento dopo un contatto a rischio. Un dato che ha mandato in tilt novanta istituti che hanno dichiarato &ldquo...

