Il Tar conferma lo scioglimento comune di Pratola Serra

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Il provvedimento diper forme d’ingerenza della criminalità organizzata deldi, centro di meno di 4 mila abitanti alle porte di Avellino indicato come la città dei motori, “deve ritenersi pienamente legittimo“. Con questa motivazione il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’ex amministrazione, con in testa l’ex sindaco Emanuele Aufiero, cosìndo il decreto diemesso dal Presidente della Repubblica il 26 ottobre 2020. Secondo i giudici amministrativi “i numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell’esistenza di un condizionamento dell’apparato amministrativo delda parte di soggetti collegati alla ...

Pratola Serra,respinge il ricorso: confermato lo scioglimento comunale Il consiglio comunale, sciolto nell'ottobre del 2020, era rappresentato dall'amministrazione capitanata da Emanuele Aufiero,...Nella giornata di ieri, 4 gennaio, ilsi è pronunciato sul ricorso dell'attuale società (... "Prendiamo atto di questa sentenza, checomunque la correttezza dell'iter seguito " afferma il ...L'operatrice sanitaria era stata dichiarata guarita nel gennaio scorso. Ha messo in evidenza di aver tempo fino a questo mese per farsi somministrare la ...(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 5 gennaio 2022. Si allungano i tempi per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana. Nella giornata di ieri, 4 gennaio, il TAR si è pronunciato sul ricorso dell’ ...